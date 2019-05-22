Нардеп-беглец Онищенко возвращается в Украину

Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину. Фото - Экономическая правда

Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину для участия в судебном процессе. Также намерен баллотироваться в Верховную Раду.

22 мая состоится первое заседание суда по его делу, на котором он не будет присутствовать. Но планирует появиться на втором, передает Интерфакс-Украина.

"Я в Киев не вернулся еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Я думаю, завтра будет первое заседание суда, и на второе заседание я уже приеду. Думаю, там, десять дней - две недели", - сказал Онищенко.

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Кроме того, он заявил о намерении участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду, но не сообщил, с какой политической силой. По его словам, этот вопрос, в частности, зависит, останется ли мажоритарная составляющая в законе о выборах.

Также Онищенко заявил, что намерен добиваться через суды преследования экс-главы государства Петра Порошенко относительно его коррупционных схем.

Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Нанес ущерб почти 3 млрд грн. 4 июля 2017 выехал из Украины. На следующий день Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Находится то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины.