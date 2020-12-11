Нардепам в прямом эфире подали "Мивину"

Нардепам предложили попробовать пищу простых украинцев. Фото: bikeandme.com.ua

Нардепу от "Голоса" Ярославу Железняку и нардепу от "Слуги народа" Данилу Гетманцеву предложили попробовать вермишель быстрого приготовления в прямом эфире.

Это произошло в эфире программы "Гроші на життя" на канале "Украина 24". В программе обсуждали материальную поддержку украинцев, которые потеряли работу из-за пандемии Covid-19 и выплату им от государства 8000 гривен.

Ведущий предложил народным депутатам попробовать пищу простых украинцев.

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Железняк пробовать отказался. Сказал, что с детства не ест макарон. Однако понюхал блюдо, отметив, что пахнет знакомой всем "Мивиной".

Гетманцев блюдо попробовал. Ему не понравилось. "Да, не фонтан", - сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Украинцам, которые работают и физлицам-предпринимателям, которые потеряют часть дохода из-за усиления карантина, раздадут по 8000 гривен. На это из бюджета планируют потратить более 10 млрд грн. Это предусмотрено законопроектом №4430, который 4 декабря в целом 302 голосами приняла Верховная Рада.