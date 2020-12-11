Нардепам в прямом эфире подали "Мивину"

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 531
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 486
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3843
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4455
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1359
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 441
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3078
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 909
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3177
Фото
Все фото
8
6
3
4
4
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
Зеленский встретился с Путиным
Зеленский встретился с Путиным
3-я попытка подкупа: председателю Фонда госимущества не донесли $100 тыс.
3-я попытка подкупа: председателю Фонда госимущества не донесли $100 тыс.
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
Видео
Все видео
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире
"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире
В Раде призывают бойкотировать мураевский телеканал, который запустил в эфир пособника боевиков
В Раде призывают бойкотировать мураевский телеканал, который запустил в эфир пособника боевиков
На выборах в Кривом Роге виксируют нарушения
На выборах в Кривом Роге виксируют нарушения
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 909
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3177
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1908
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 декабря 2020
Просмотров: 144
Човень
Останніми днями закортіло зробити човень — так у нас кажуть, з м'яким знаком у кінці, як у слові березень. Отже, човень — такий, як стояв ...
пятница, 11 декабря 2020 01:26

Нардепам в прямом эфире подали "Мивину"

  Комментировать
Нардепам в прямом эфире подали &quot;Мивину&quot;
Нардепам предложили попробовать пищу простых украинцев. Фото: bikeandme.com.ua

Нардепу от "Голоса" Ярославу Железняку и нардепу от "Слуги народа" Данилу Гетманцеву предложили попробовать вермишель быстрого приготовления в прямом эфире.

Это произошло в эфире программы "Гроші на життя" на канале "Украина 24". В программе обсуждали материальную поддержку украинцев, которые потеряли работу из-за пандемии Covid-19 и выплату им от государства 8000 гривен.

Ведущий предложил народным депутатам попробовать пищу простых украинцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступил в силу закон о поддержке бизнеса на карантине

Железняк пробовать отказался. Сказал, что с детства не ест макарон. Однако понюхал блюдо, отметив, что пахнет знакомой всем "Мивиной".

Гетманцев блюдо попробовал. Ему не понравилось. "Да, не фонтан", - сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Украинцам, которые работают и физлицам-предпринимателям, которые потеряют часть дохода из-за усиления карантина, раздадут по 8000 гривен. На это из бюджета планируют потратить более 10 млрд грн. Это предусмотрено законопроектом №4430, который 4 декабря в целом 302 голосами приняла Верховная Рада.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нардепам в прямом эфире подали "Мивину"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 34956
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 27811
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 21420
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 15129
&quot;Я себя не стыжусь&quot; - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте
"Я себя не стыжусь" - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте Просмотров: 8613
Политика
Венецианская комиссия дала советы, как нужно изменить закон о Конституционном суде
Венецианская комиссия дала советы, как нужно изменить закон о Конституционном суде 1 Просмотров: 144
Санду планирует посетить Украину
Санду планирует посетить Украину Просмотров: 162
Постоянные реформы ставят под угрозу судебную систему - Изовитова
Постоянные реформы ставят под угрозу судебную систему - Изовитова Просмотров: 81
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы 2 Просмотров: 1134
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова 8 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
8
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
2
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
2
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
Голосов: 18504
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть