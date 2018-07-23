Нардепа-беглеца вызвали на допрос в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос нардепа-беглеца Александра Онищенко, которого подозревают в махинациях с газом.

Повестку опубликовали на сайте НАБУ.

Онищенко в бюро ждут 26 июля на 12:00. Его планируют допросить в качестве подозреваемого по газовому делу.

Автор: nabu.gov.ua Повестка Александру Онищенко

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Народный депутат Александр Онищенко является фигурантом дела об организованной преступной группировке, которая путем махинаций с газом нанесла государству ущерб на сумму более 3 млрд грн. 5 июля 2016-го Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.