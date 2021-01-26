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вторник, 26 января 2021 15:32

Нардепа поймали на интересном занятии в Раде

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Народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко заметили за интересным занятием во время заседания Верховной Рады во вторник, 26 января.

Он рассматривал себя на экране телефона, пишет "Апостроф".

Автор: "Апостроф"
  Николая Тищенко поймали на интересном занятии в Раде
Николая Тищенко поймали на интересном занятии в Раде

На снимке видно, что депутат-ресторатор встал со своего места и рассматривал себя в объективе телефона. Вероятно, собирался сделать селфи.

Кроме Тищенко, законотворчеством особо не занимались и другие нардепы. Кто-то говорил по телефону, а кто-то рассматривал что-то на экране своих гаджетов.

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Ранее Николай Тищенко с женой Аллой и сыном Давидом засветились в Арабских Эмиратах. На одном из дубайских пляжей их заметили другие туристы.

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