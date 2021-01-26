Нардепа поймали на интересном занятии в Раде

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко заметили за интересным занятием во время заседания Верховной Рады во вторник, 26 января.

Он рассматривал себя на экране телефона, пишет "Апостроф".

Автор: "Апостроф" Николая Тищенко поймали на интересном занятии в Раде

На снимке видно, что депутат-ресторатор встал со своего места и рассматривал себя в объективе телефона. Вероятно, собирался сделать селфи.

Кроме Тищенко, законотворчеством особо не занимались и другие нардепы. Кто-то говорил по телефону, а кто-то рассматривал что-то на экране своих гаджетов.

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Ранее Николай Тищенко с женой Аллой и сыном Давидом засветились в Арабских Эмиратах. На одном из дубайских пляжей их заметили другие туристы.