Нардепа из ОПЗЖ Кузьмина поймали на лжи

Кузьмин был первым заместителем генпрокурора-беглеца Пшонки

Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин солгал, что экс-президент Виктор Янукович не имеет подозрения и приговора. Об этом сообщают журналисты Bihus.info.

В эфире связанного с кумом президента РФ Виктором Медведчуком телеканала "112 Україна" Кузьмин заявил: "Седьмой год нет ни приговора, ни пидозры, ничего нет. Правда и имущества его нет. А где оно? Распределили среди своих".

На самом деле 28 ноября 2016 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде города Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, напоминают журналисты.

4 мая 2017-го в Оболонском райсуде состоялось первое подготовительное заседание по делу Януковича. А через полтора года суд заочно признал бывшего президента виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

По приговору суда беглецу избрали наказание в виде 13 лет лишения свободы, срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

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Адковаты Януковича подали в суд 5 апелляционных жалоб. В общем апелляционные жалобы изложены на 478 страницах. Рассмотрение дела в Киевском апелляционном суде продолжается до сих пор.

В мае этого года Печерский районный суд избрал Януковичу меру пресечения в виде ареста на 2 месяца по другому делу - об узурпации власти. Речь идет о производстве про расстрелы на Майдане в 2014 году. В Офисе генпрокурора сообщили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции.

Касательно арестованного имущества Януковича, то 30 июля Антикоррупционный суд передал в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами гостинично-ресторанный комплекс, несколько домов для отдыха, 7 собак охотничьих пород и газовую заправку.

А резиденция Януковича "Межигорье" перешла в управление государства еще в 2017 году.

Журналисты не первый раз ловят нардепов из ОПЗЖ на лжи. В частности, Наталью Королевскую и Вадима Рабиновича.