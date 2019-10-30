Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке

Фото: "Буквы"

В сети опубликовали новое переписки народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко.

Нардеп спрашивал у 20-летней девушки, сколько денег ей нужно в месяц. Интересовался, кем она работает Фото опубликовало издание "Буквы".

Второй Яременко рассказал, что женат. Написал, что он политик. Успехами пообещал поделиться позже, поскольку он в политике новый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "И это в Раде, в которой нет Ляшко" – политики высмеяли интимную переписку Яременко

Ранее Яременко написал в Facebook, что специально хотел поймать журналистов. Позже он удалил этот пост и попросил прощения у жены, детей, президента и фракции.

Переписка между проституткой и народным депутатом "Слуги народа" Богданом Яременко снял парламентский фотограф. В это время шло голосование за государственные законы. На фотографии видно, что нардеп через телефон пользуется двумя чатами знакомств и читает анкету 32-летней женщины по имени Алина. Она в анкете указала преимущества: секс, встреча, свидание.