Нардеп женился в прямом эфире

Народный депутат от "Народний фронт" Евгений Дейдей в понедельник, 14 мая, женился.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Прямий"

Автор: prm.ua Нардеп от "Народный фронт" Евгений Дейдей женился на Дарине Ледовских, которая отказалась от мандата.

Избранницей парламентария стала Дарья Ледовских - племянница коллеги Дейдея по фракции Елены Ледовских. На последних парламентских выборах девушка имела возможность пройти в Верховную Раду по 73 номером "НФ". Но отказалась от мандата, говорилось в эфире. Пара начала встречаться в декабре прошлого года.

Это уже второй брак 30-летнего депутата. В марте Дейдей развелся с первой женой.

Молодожены показали журналисту кольца с белого золота. Пара была одета в белые вышиванки.

"Вышиванка - самое идеальное для таких мероприятий. Мы живем в Украине", - сказал Дейдей.

Роспись длился 5 минут в документ-сервисе.

"Мы долго к этому шли. Приняли решение, готовились несколько дней и сразу нам сказали, что можно сегодня", - отметил нардеп.

"Хочется ощутить реформы лично", - добавила его супруга.

"Завтра в Раду на роботу. Про медовый месяц не думали. Хотелось бы. Но до каникул в парламенте точно не каких поездок не планируется", - рассказал Дейдей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конкурентка Кошелевой отказывается от депутатства

Во вторник, 15 мая, депутаты соберутся в сессионном зале. Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что парламент должен принять закон о Антикоррупционном суде.