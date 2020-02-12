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среда, 12 февраля 2020 15:26

Нардеп со "Слуги народа" родила первенца

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Нардеп со &quot;Слуги народа&quot; родила первенца
До депутатства Анастасия Красносильська работала в Центре противодействия коррупции.

Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики 35-летняя Анастасия Красносильская родила первенца.

Об этом сообщили на заседании комитета в среду.

"Приятная новость. В комитете антикоррупционной политики замена.

Вместо председателя комитета заседание ведет Галина Янченко. Анастасия Красносильская стала матерью. Поздравляю", - написал фотограф Ян Доброносов.

Как пишет "Главком", ссылаясь на собственные источники, народный депутат родила дочь.

Анастасия Красносильская официально не замужем. В ее декларации указан гражданский муж Мирослав Радин. Собирается ли она пребывать в официальном декрете, пока неизвестно.

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Наиболее популярными именами первенцев в роддомах столицы стали Соломия, Варвара, Александр, Матвей, Марк.

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