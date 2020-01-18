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суббота, 18 января 2020 11:18

Золушка и Граф - как называют детей украинцы

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Золушка и Граф - как называют детей украинцы
В прошлом году наиболее популярными именами были Соломия, Варвара, Александр, Матвей, Марк. Фото: Радио Трек

В 2019 году в роддомах Киева свидетельства о рождении получили 32 634 дети. Наиболее популярными именами были Соломия, Варвара, Александр, Матвей, Марк.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального управления Минюста.

"В 2019 году в Киеве 32634 малыши получили свои первые документы - свидетельства о рождении, в столичной области выдали 14 361 документ, а в Черкасской - 7672. Девочкам чаще всего давали имена: Саломея, Мария, Варвара, Милана, Арина, мальчикам - Александр Дмитрий, Матвей, Марк ", - говорится в сообщении.

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В управлении также назвали редкие имена, которые родители выбирали для своих детей. Среди женских в Киеве отличаются Ореста, фротте, Аннаель, властно, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея, среди мужских - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак. В Киевской области: Агуник, Хаул, Дьйомерси, Лаян, Орияна, Азарий, Алимп, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут. В Черкасской области зафиксировано редкие женские имена: Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона, мужские - Брайан, Граф, Исай, Нелей.

В российском Красноярске 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего бойфренда. Семья девочки поддержала ее желание родить ребенка, а мальчик заявил о готовности стать отцом для будущего ребенка.

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