Нардеп сказал, что 1000 гривен за вакцинацию получат не все. Потом исправился

Устенко сказал, что деньги получат только те, кто будет вакцинирован с 19 декабря. Фото: PMG

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сказал, что 1000 грн получат только те, кто вакцинируется с 19 декабря.

Об этом сообщает "Инсайдер UA".

Потом заявил, что его не так поняли.

"1000 гривен таки получат все, кто уже имеет две дозы вакцины через программу "Дія". До конца года для этого должны выделить 3 млрд гривен. Для пенсионеров и тем, у кого нет "Дії", будет предоставлен другой инструмент. В ближайшее время его представит Кабмин", - сказал он.

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Нардеп Александр Качура сообщил, что воспользоваться деньгами смогут также пенсионеры и люди, не имеющие приложения "Дія". Для этого будет разработан альтернативный способ получения денег.

Президент Владимир Зеленский пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров или купить билеты для путешествий внутри страны, сказал он в обращении.