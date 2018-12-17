Нардеп сделал покупку на более чем 72 млн грн

Нардеп Тарас Козак стал официальным владельцем "112 Україна", который связывают с Виктором Медведчуком.

Народный депутат Тарас Козак из "Оппозиционного блока" отчитался о покупке 9 компаний группы "112 Україна", оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Согласно его сообщению о существенных изменениях имущественного положения в реестре деклараций от 14 декабря, продавцом всех 9 компаний выступила швейцарская Plirofories AG, пишет "Інтерфакс-Україна"

Речь идет о покупке ООО "Ариадна ТВ" (оценено в 14,71 млн грн), "Новый формат ТВ" (11,49 млн грн), "ТВ Выбор" (8,11 млн грн), "Телерадиокомпания "112-ТВ" (14,36 млн грн.), "Лидер ТВ" (10,4 млн грн.), "Партнер ТВ" (8,37 млн грн.), "Сей.ТВ Системз" (2,38 млн грн), "Информационное агентство "112.юэй" (2,97 млн грн) и "Информационное агентство "112-Украина" (0,1 млн грн).

Ранее, 12 октября этого года, Козак отчитался о покупке телеканала NewsOne с оценкой 41-42 млн грн. В том случае продавцом выступила швейцарская MW Investment AG.

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Генпрокурор Юрий Луценко намекнул, что следователи занимаются телеканалом "112 Україна" на предмет российских денег. Об этом он рассказал студентам во Львове.