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четверг, 31 октября 2019 17:10

Нардеп показал дулю во время выступления в Раде

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Нардеп показал дулю во время выступления в Раде
Нардеп показывал дули во время выступления в Раде. Фото: Цензор.нет

Нардеп Ярослав Дубневич (депутатская группа "За будущее") дважды показал дулю во время обсуждения вопроса о лишении его неприкосновенности и привлечении к ответственности.

Об этом сообщил Цензор.нет. и опубликовал соответствующее видео.

По данным ГПУ Дубневича подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти действия повлекли убытки в размере 93 миллиона 277 тысяч гривен.

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Находясь на должности председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця", в частности его потребности при проведении госзакупок, а также имел влияние на основателей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакоскидачів, уравнительных устройств, рамных рельсов, крестовин, контррейкових рельсов и комплектов раздельного скрепления. Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

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