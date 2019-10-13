Нардеп от "Слуги народа" попал в скандал с рекламой гадалки

"Слуга народа" Георгий Мазурашу прорекламировал услуги гадалки. Фото: Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу прорекламировал в своем Facebook экстрасенса Анну Арджеванидзе.

Нардеп опубликовал на своей странице пост о том, что освободилось одно место на прием к гадалке. Вероятно так он хотел поддержать молодого экстрасенса.

Однако, статья 8 закона Украины запрещает распространять рекламу услуг по ворожбе и гаданию.

Впоследствии нардеп удалил свой пост.

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Как отмечается, Анна Арджеванидзе - бывшая участница телешоу "Битва экстрасенсов". Она называет себя жрицей культа богини Фемиды. Арджеванидзе родом из Грузии, но сейчас живет в Киеве.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель и его охрана препятствовали журналисту Сергею Андрушко, когда тот хотел задать вопрос главе государства и руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Это показали на видео в сюжете программы "Схемы.