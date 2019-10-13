Нардеп от "Слуги народа" попал в скандал с рекламой гадалки

Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу прорекламировал в своем Facebook экстрасенса Анну Арджеванидзе.
Нардеп опубликовал на своей странице пост о том, что освободилось одно место на прием к гадалке. Вероятно так он хотел поддержать молодого экстрасенса.
Однако, статья 8 закона Украины запрещает распространять рекламу услуг по ворожбе и гаданию.
Впоследствии нардеп удалил свой пост.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Внутри "Слуги народа" заговорили об измене
Как отмечается, Анна Арджеванидзе - бывшая участница телешоу "Битва экстрасенсов". Она называет себя жрицей культа богини Фемиды. Арджеванидзе родом из Грузии, но сейчас живет в Киеве.
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель и его охрана препятствовали журналисту Сергею Андрушко, когда тот хотел задать вопрос главе государства и руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Это показали на видео в сюжете программы "Схемы.
Комментарии