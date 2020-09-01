Нардеп от "Батькивщины заболел на коронавирус - СМИ

Народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько заболел на коронавирус.
Его тест дал положительный результат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции.
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Согласно данным на сайте Верховной Рады, Крулько отсутствовал в ВР на пленарном заседании во вторник. 25 августа в Раде он был.
Верховная Рада начала четвертую сессию. Об этом во вторник объявил спикер Дмитрий Разумков. В сессионном зале зарегистрировались 299 народных депутатов. На заседании члены правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Сессию начали гимном Украины в исполнении хора.
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