Нардеп от "Батькивщины заболел на коронавирус - СМИ

Крулько заболел на коронавирус. Фото: "Закарпатье"

Народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько заболел на коронавирус.

Его тест дал положительный результат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции.

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Согласно данным на сайте Верховной Рады, Крулько отсутствовал в ВР на пленарном заседании во вторник. 25 августа в Раде он был.

Верховная Рада начала четвертую сессию. Об этом во вторник объявил спикер Дмитрий Разумков. В сессионном зале зарегистрировались 299 народных депутатов. На заседании члены правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Сессию начали гимном Украины в исполнении хора.