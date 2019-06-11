Нардеп от "Батькивщины" возглавил Службу внешней разведки

Владислав Бухарев. Фото: Facebook

11 июня председатель Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который действует народным депутатом из фракции "Батькивщина".

О назначении сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

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Владислав Бухарев - народный депутат Украины, бывший первый заместитель председателя СБУ, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ, генерал-лейтенант налоговой милиции.

В Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу Днепропетровской области баллотируется СБУшник времена президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко. Кандидат в народные депутаты руководил разгоном евромайдан и был членом партии экс- "регионалов" "Возрождение"