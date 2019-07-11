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четверг, 11 июля 2019 14:14

Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"

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Нардеп о принятии Избирательного кодекса: &quot;Это вообще случайность&quot;
Парубий радуется принятию нового Избирательного кодекса. Фото: "Чесно"

Избирательный кодекс с открытыми списками очень важен. Но принять его удалось случайно.

Такое убеждение высказал внефракционный народный депутат Борислав Береза ​​в кулуарах парламента.

"Это вообще случайность. Они первое чтение прошли очень трудно. Помню те 226 голосов. Видел людей, которые тогда проголосовали, а сейчас не голосуют. Они тогда говорили: "Боже, что я сделал", "Я не понял". Важно сравнить, кто голосовал тогда и не голосовал сегодня. БПП и "Народный фронт" не дали всех голосов, которые могли дать", - сказал Береза.

"Главное, что исчезла мажоритарка. Я как мажоритарщик говорю: это зло. У меня на округе выступает Тарабарова, "Ляпис Трубецкой", ремонтируют за непонятные деньги подъезды. А люди думают, что это не будут отбивать из госбюджета? Если такое происходит на мажоритарке, ее нужно уничтожать", - подчеркнул нардеп.

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Сегодня Верховная Рада во втором чтении приняла Избирательный кодекс. Более 10 раз спикер Андрей Парубий ставил вопрос возвращения к поправкам на голосование. Парламентарии демонстрировали неготовность поддержать документ. Однако в итоге таки дали за него 230 голосов.

Новый кодекс с 1 декабря 2023 года отменяет мажоритарку. Народных депутатов будут избирать по открытым партийным спискам. Политическая сила проходит в парламент, если набирает 4% голосов.

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