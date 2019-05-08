Нардеп о переносе выходного с 9 на 8 мая: Нереально

Сейчас в Украине 9 мая выходной. Фото: rbc.ua

Сейчас в Верховной Раде не наберется достаточно голосов для переноса выходного дня с 9 мая на 8, когда в Европе проходит День памяти и примирения.

Такое убеждение высказал народный депутат от БПП Вадим Денисенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Это нужно было сделать 2014-го или в 2015 году. Тогда это прошло бы безболезненно. И сейчас мы постепенно уже иначе об этом говорили бы. А на сегодняшний день проголосовать в парламенте 8 мая выходным днем, а 9 сделать рабочим практически нереально.

Эту тему надо пока закрыть и уйти в сторону. Нужно максимум этой дискуссии перевести в научную аудиторию", - сказал политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине сегодня День памяти и примирения

В Украине сейчас идет дискуссия относительно выходного дня 9 мая. Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что в Украине выходным днем должен быть 8 мая. Это будет означает, что украинцы готовы отмечать завершение Второй мировой войны вместе с Европой.