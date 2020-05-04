Нардеп Новинский заявил, что излечился от коронавируса

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что излечился от коронавируса.
Об этом он написал в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О действии лекарств против коронавируса можно узнать онлайн
"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведенного обследования заключение врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня - молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавируcом ", - написал нардеп.
Внефракционный народный депутат Сергей Рудик вылечился от коронавируса. Два теста, которые сделали Рудыку, показали отрицательный результат. Об этом он написал в Facebook.
Комментарии