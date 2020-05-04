Нардеп Новинский заявил, что излечился от коронавируса

Новинский вылечился. Фото: censor.net.ua

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что излечился от коронавируса.

Об этом он написал в Facebook.

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"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведенного обследования заключение врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня - молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавируcом ", - написал нардеп.

Внефракционный народный депутат Сергей Рудик вылечился от коронавируса. Два теста, которые сделали Рудыку, показали отрицательный результат. Об этом он написал в Facebook.