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понедельник, 04 мая 2020 22:20

Нардеп Новинский заявил, что излечился от коронавируса

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Нардеп Новинский заявил, что излечился от коронавируса
Новинский вылечился. Фото: censor.net.ua

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что излечился от коронавируса.

Об этом он написал в Facebook.

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"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведенного обследования заключение врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня - молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавируcом ", - написал нардеп.

Внефракционный народный депутат Сергей Рудик вылечился от коронавируса. Два теста, которые сделали Рудыку, показали отрицательный результат. Об этом он написал в Facebook.

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