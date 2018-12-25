Нардеп Мосийчук в прямом эфире устроил драку с политологом

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук ( "Радикальная партия") и политолог Александр Семченко устроили драку во время прямого эфира.

Это произошло 24 декабря на время съемки программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE. Нардеп обвинил политолога в работе "за российские деньги".

"Ни на один вопрос этого человека я отвечать не буду. Я утверждаю на всю страну, что Семченко является кремлевским пропагандистом и отрабатывает деньги Кремля. На деньги Кремля он ходит в Лукьяновское СИЗО, делает интервью с киллером Кадырова", - заявил Мосийчук.

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Семченко в ответ назвал депутата душевнобольным, после чего последний поднялся с места и заявил, что хочет покинуть студию. Этого не произошло, и после словесной перепалки нардеп подошел к Семченко и начал бить его палкой.

Когда мужчин разняли, Мосийчук заявил, что не продлит эфир, пока его оппонент не уйдет из студии. '' Убью тебя, бл * дь! '' - обратился он к Мосийчуку .

Накануне Игорь Мосийчук и Сергей Шахов (народный депутат от партии "Наш край") подрались в прямом эфире телеканала "Прямой".