В Раде из-за РПЦ подрались нардепы

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Представитель "Народного фронта" Юрий Береза и "оппоблоковец" Нестор Шуфрич устроили драку в сессионном зале.

Конфликт возник после голосования за закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви.

Недовольный Шуфрич сорвал с трибуны плакат "Агента Путина Медведчука - под суд". После этого Береза набросился на него с кулаками.

В конце концов плакат снова прицепили на трибуну.

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В октябре бывший "регионал" Александр Вилкул с трибуны оскорбил Вселенского патриарха Варфоломея, чем вызвал гнев коллег. Его выступление заглушили криками "Позор!". А спикер Андрей Парубий призвал его и других бывших "регионалов" пойти в церковь и исповедоваться.