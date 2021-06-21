Нардеп, который считал коронавирус выдумкой, стал спикером ПАСЕ по Covid-паспортам

Камельчук стал спикером ПАСЕ по Covid-паспортам. Фото: Украинская правда

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук стал спикером в Парламентской ассамблее Совета Европы на дебатах на тему введения Covid-паспортов. Сам депутат ранее называл эту болезнь выдумкой, а вакцинацию - заговором.

"Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом", - отметил он в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По всему миру снижается количество инфицированных на Covid-19 - ВОЗ

В середине декабря 2020 Камельчук назвал коронавирусную болезнь вымышленной и добавил, что не верит в эффективность разработанных против нее вакцин. Позже он объяснил свои слова тем, что якобы имел в виду мировую стратегию вакцинации, которая не оставляет людям права от нее отказаться.