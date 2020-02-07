Нардеп, которого обматерили в Раде, написал заявление на "слугу"

Кучеренко, которого обматерили в Раде, пожаловался в полицию.

Народный от "Батькивщины" Алексей Кучеренко написал заявление в полицию на своего коллегу из "Слуги народа" Максима Ткаченко. Об этом он заявил в Facebook.

"Я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом и его хулиганским поведением. Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике", - написал Кучеренко и опубликовал копию заявления начальнику Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве.

Соратник Тимошенко попросил полицию "безотлагательно привлечь" Ткаченко к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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6 февраля во время обсуждения закона о рынке земли Кучеренко назвал Ткаченко и его соратника по партии "малолетними клоунами".

"А за клоуна вы сейчас пи**ы получите, вы поняли", - пригрозил Кучеренко депутат от "Слуги народа".

6 февраля фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" блокировали трибуну и президиум Верховной Рады. Это делали, чтобы не было рассмотрения законопроекта о рынке земли.