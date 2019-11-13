Нардеп Кива оправдывался за маску клоуна в эфире российских пропагандистов

Нардеп Кива в эфире российских пропагандистов оправдывался за маску клоуна и выступал против рынка земли. Фото: Еспресо.TV

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива вышел в эфир российского пропагандистского телеканала и пообщался с оккупантами.

Российские пропагандисты, в частности Ольга Скабеева, откровенно смеялись с украинского нардепа и Украины и расспрашивали Киву, зачем он пришел в Верховную Раду в маске клоуна и можно ли в таком случае говорить о серьезном отношении к украинского государства и проевропейского вектора развития Украины, - пишет Еспресо.TV.

"Современной политике не хватает "ярких цветов", - заявил Кива и напомнил о российского политика Владимира Жириновского, известного скандальными агрессивными высказываниями.

Украинский нардеп высказался против введения в Украине рынка земли и упрекнул партии "Слуга народа" попытками угодить западным партнерам.

"Я никогда не соглашусь с продажей своей земли, продажей своего дома, продажей своей матери, потому что земля для меня - это мать", - сказал нардеп.

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12 ноября Илья Кива пришел в Раду в маске злого клоуна Джокера - персонажа американских комиксов и кинофильмов.