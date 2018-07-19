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четверг, 19 июля 2018 12:22

Нардеп из НФ стал членом партии Ляшко

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Нардеп из НФ стал членом партии Ляшко
Член фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей вступил в Радикальную партию Олега Ляшко - СМИ. Фото: УНІАН

Народный депутат от "Народний фронт" Евгений Дейдей вступил в ряды Радикальной партии Олега Ляшко.

Информацию об этом подтвердил нардеп-"радикал" Игорь Мосийчук, пишет "Апостроф"

Дейдей уже давно сдружился с "ляшковцами", сообщает СМИ.

Поводом для такой дружбы стало решение Радикальной партии, в отличие от "фронтовиков", не поддерживать снятие неприкосновенности с Дейдея. Его подозревают в незаконном обогащении. В прошлом году в июле парламент не дал согласие на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

В неформальных разговорах депутаты из фракции "Народный фронт" предполагают: нардеп обиделся на них из-за голосования. Впрочем, выходить из фракции Дейдей не планирует, иначе лишится мандата. Но то, что на предстоящих парламентских выборах он будет баллотироваться от Радикальной партии, уже понятно.

Собеседник в партии рассказал: такое пополнение не последнее. "Со временем к нам присоединятся еще нардепы от НФ и внефракционных. Всего около полутора десятков", - сказали в РПЛ.

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Ранее еще один нардеп из "Народний фронт" Леонид Емец начал посещать программные мероприятия лидера "Батькивщины" и будущего кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

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19
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