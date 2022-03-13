Нардеп и бывший мажоритарщик хотели выехать из Украины - их развернули

Степан Ивахив (слева) и Сергей Мартыняк.

Из Украины пытались выехать народный депутат из группы "Партія "За майбутнє" Степан Ивахив и нардеп восьмого созыва Сергей Мартыняк.

Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко.

Ивахив избирался по 21 округу в Ковеле, Волынская область. Мартыняк - по 20 округу в Гороховском районе.

"Пытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Устилуг". Им вручили решение об отказе.

Попытку скрыться из Украины они предприняли в ночь с 11 на 12 марта.

Они задекларировали для перемещения довольно приличные суммы в валюте: Ивахив - 310 тысяч долларов, Мартыняк - 400 тысяч долларов.

Кстати, дипломатический паспорт Степан Ивахов сделал только 9 марта 2022 года", - сообщила Геращенко.

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Степан Ивахив, по данным Forbes, входит в сотню самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивают в $180 млн.

Сын певицы Софии Ротару - Руслан Евдокиненко и ее внук Анатолий на участке украино-молдавской границы пытались скрыться из Украины на лодке. Их задержали пограничники.