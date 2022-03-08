Сын и внук Ротару на лодке бежали из Украины

На участке украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском задержали 9 мужчин. Они хотели незаконного пересечения государственной границы Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в пограничной службе.

Случилось это 7 марта. Среди задержанных - 8 граждан Украины призывного возраста и "поводырь" - гражданин Молдовы на лодке пытались переправиться в соседнюю страну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В двух областях психологические подразделения РФ "промывают мозги" населению - ВСУ

Все лица задержаны, мужчины пытались скрыться из страны, чтобы не защищать ее.

Среди задержанных – единственный сын певицы Софии Ротару – Руслан Евдокиненко и ее внук Анатолий.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.