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Нардеп Яценко обозвал ветерана и теперь проигрывает ему суды

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Ветеран российско-украинской войны, "киборг" Олег Гервас выигрывает суды у нардепа-мажоритарщика с группы "За будущее" Антона Яценко о защите чести и достоинства.

  Олег Гервас служил в 90-м батальоне 81-й бригады (Десантно-штурмовые войска). Был одним из защитников ДАП, которых называют "киборгами".
Олег Гервас служил в 90-м батальоне 81-й бригады (Десантно-штурмовые войска). Был одним из защитников ДАП, которых называют "киборгами".

В конце июня 2018 Яценко заявил в Facebook о воине, что тот "убивал и грабил мирное население".

  Антон Яценко избирался в парламент по округу на Черкащине.
Антон Яценко избирался в парламент по округу на Черкащине.

Перепалка в соцсетях могла бы сойти на нет, если бы Яценко извинился или заявил, что его страницу в Facebook взломали. Однако народный избранник не только не отказался от своих слов, но заявил об обращении в СБУ по поводу якобы угроз его жизни, пишет "Обозреватель"

А Олег Гервас подал в суд иск о защите чести и достоинства.

"Я не мог поступить иначе. Хочу, чтобы Яценко опроверг эти слова. Он опозорил меня, я хочу правды. Если у депутата есть доказательства - пусть выкладывает, если нет - он должен извиниться. Ну нельзя так. Не может народный избранник безнаказанно поливать грязью.

Может, он считает всех участников АТО на Донбассе преступниками? Может, чувствует свою безнаказанность? Может, подумал, что я побоюсь подать в суд?", - сказал ветеран.

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Судебные тяжбы длились с 2018-го. По мнению "киборга", рассмотрение дела затягивали: заседание переносились, были неявки и различные ходатайства.

В решении Киевского апелляционного суда упомянуто, что Яценко признавал в СМИ факт разговора с Гервасом, напоминают журналисты.

Не стала исключением и апелляция.

"Когда Яценко подал апелляционную жалобу, то не уплатил судебный сбор. Цирк, конечно. Два раза его адвокат подавал ходатайство, чтобы провести заседание по видеосвязи (суд отказал) - аргументировали, что боятся провокаций и так далее", - рассказал Гервас.

На последнее заседание в Киевском апелляционном суде Яценко так и не появился - был его адвокат с помощницей. По словам ветерана, защитник нардепа настаивал на том, что скриншоты не являются доказательствами и такого разговора вообще не было, цеплялся за процедуру.

Апелляционный суд принял решение оставить решение суда первой инстанции без изменений и дал 30 дней на кассацию.

Несмотря на то, что "эпопея" может продолжаться и дальше, Гервас считает, что уже добился победы.

"В любом случае я выиграл уже две инстанции, и это замечательный результат. Справедливый. Нардеп не хотел извиниться за ложь - получил.

Примерно полтора года назад Яценко мне написал: мол, ну и что, что судишся со мной? Такие дела рассматривают несколько лет, а через некоторое время о вас забудут и это будет никому не интересно. Вот на что он надеялся. Но вышло иначе. Наверное, действительно Бог за мной и за ребятами, которые мне помогали. И, оказалось, есть справедливый суд", - добавил Гервас.

Теперь Яценко должен извиниться и выплатить компенсацию за моральный ущерб - 5 тыс. грн.

Ранее журналисты сообщали, что нардеп Яценко системно превышает скорость на авто и не платит штрафов.

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Дата
17
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