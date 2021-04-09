Нарастание военного присутствия РФ: США на помощь Украине отправят военные корабли

США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели.
Таким образом Белый дом намерен продемонстрировать Украине свою поддержку, сообщает CNN со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.
Военно-морские силы США и так регулярно направляют туда свой флот, однако такой шаг в настоящий момент будет означать особое послание для России.
Представитель Министерства обороны также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем для наблюдения за деятельностью Военно-морским флотом России и любыми передвижениями войск в оккупированном Крыму.
Хотя США не рассматривают скопление российских войск как попытку наступления, чиновник заявил, что "если что-то изменится, мы будем готовы ответить".
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США выразили обеспокоенность в связи с тем, что Россия сосредоточила на границе с Украиной наибольшее количество войск с 2014 года.
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