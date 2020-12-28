НАПК закрыло шесть дел о лжи в декларациях

Решением КСУ статья 366-1 УК признана неконституционной. Фото: Facebook

Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыл еще шесть уголовных производств об умышленном декларирования недостоверной информации на основании решения КСУ, отменившего наказание за ложь в декларации.

Производства закрыли потому, что согласно решению КСУ статья 366-1 УК признана неконституционной, сообщает пресс-служба НАПК.

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Так, закрыли дела в отношении:

- Игоря Шкиря, народного депутата Украины VIII созыва (не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн, в том числе шесть земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены)

- Бориса Филатова, мэра Днепра (в декларациях за 2016 и 2017 годы выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тис. грн і 519,7 тис. грн);

- Ирины Завгородней, судьи Конституционного суда Украины (которое не задекларировала авто Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, что принадлежит мужчине)

- Андрея Павелко, народного депутата Украины VIII созыва (не задекларировал приобретение в собственность аксессуара стоимостью 425 тыс. грн, полученные подарки в виде пользования гостиничным номером: не указал члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, пользования квартирой).

- Станислава Рычка, судьи Заводского районного суда города Днепродзержинск Днепропетровской области (не указал, что жена пользуется квартирой, автомобиль жены и ее финансовые обязательства: не задекларировал доходы члена семьи в виде социальной помощи и подарка в виде квартир. Общая сумма недостоверных сведений - 1,6 млн грн).

Закрыли также уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко. Он не задекларировал свои денежные активы суммарно на 762,1 тыс. грн.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении полноценной работы Нацагентства по предупреждению коррупции. Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.