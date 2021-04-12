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НАПК проверяет декларации Зеленского, Шмыгаля и 15 министров

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НАПК проверяет декларации Зеленского, Шмыгаля и 15 министров
На проведение полной проверки деклараций уйдет до 120 календарных дней. Фото: Reuters

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку еще 98 деклараций публичных служащих. В порядке очередности проверят декларации президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля, 15 министров и 4 судей КСУ.

По состоянию на 12 апреля в полной проверке находятся 375 деклараций должностных лиц, сообщает пресс-служба НАПК.

"Большинство из этих деклараций НАПК взяло в проверку, поскольку в 2020 году завершить ее было невозможно из-за решения КСУ. Полная проверка деклараций происходит по порядку, зарегистрированному в Министерстве юстиции", - говорится в сообщении.

На проведение полной проверки деклараций уйдет до 120 календарных дней. До конца года НАПК планирует осуществить полную проверку более 1 тыс. деклараций должностных лиц.

Подача деклараций за 2020-й закончилась 1 апреля. Чиновники подали почти 792 тыс. деклараций. Все они будут проверены автоматически благодаря системе логического и арифметического контроля. Компьютер определит, какие декларации содержат наибольшие риски, после чего работники НАПК начнут полную проверку таких деклараций.

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Лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко задекларировал больше всего наличных сбережений среди парламентариев. Порошенко хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн, что в эквиваленте национальной валюты составляет суммарно более 1,8 млрд грн.

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