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пятница, 10 декабря 2021 10:39

НАПК проверило декларацию Шуляк и не нашло нарушений

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НАПК проверило декларацию Шуляк и не нашло нарушений
Фото: "Слуга народу"

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) провело проверку декларации депутата Верховной Рады и председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк и не нашло в ее действиях правонарушений.

Об этом журналистам сообщил глава НАПК Александр Новиков, передают "Українськi новини".

"Декларацию Шуляк проверили и признаков правонарушений не нашли", - сообщил он.

Новиков не уточнил, когда была проведена проверка декларации Шуляк.

Как ранее писали СМИ, председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя фракции Елена Шуляк подарила 4,8 млн гривен неуказанному лицу.

15 ноября депутат Рады Шуляк возглавила партию "Слуга народа".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко предложил кандидатуру депутата от фракции "Слуга народа" Елены Шуляк на должность председателя одноименной партии.

8 ноября стало известно, что первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко намерен сложить полномочия председателя партии "Слуга народа".

Недавно Шуляк сообщила, что некоторые депутаты "Слуги народа" могут не голосовать со всей фракцией без последствий для себя.

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Дата
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