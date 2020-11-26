НАПК нашло нарушения в декларациях 5 министров и 7 судей

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 2020 году выявило признаки уголовного нарушения в декларациях 97 человек, среди которых 5 министров и 7 судей.

Об этом сообщает пресс служба НАПК.

"Между главных приоритетов НАПК в 2020 году стало повышение качества полных проверок деклараций. Для нас было принципиально важно отойти от старой практики агентства цепляться к" опечатка "в декларациях для того, чтобы перейти к выявлению реальных нарушений на миллионы гривен. Таким образом, среди 97 человек, в декларациях которых Назка выявило признаки уголовного нарушения - 5 министров текущего и бывшего правительств, 12 заместителей министров и 7 судей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого НАПК в 2020 году среди прочего обеспечило следующее:

Если ошибка в декларации не касалась денег, субъект декларирования не нес ответственности. Например, некоторые субъекты могли выбрать отметку "Неизвестно" или "Не применяется" вместо кадастрового номера участка. Во время проверки декларации НАПК выясняло этот кадастровый номер, сообщало об этом субъекта и давало возможность исправить эту ошибку в декларации.

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Общение онлайн вместо бумажных писем. В агентстве утверждают, что до перезагрузки работники НАПК общались с субъектами декларирования при полной проверки бумажными листами. Теперь переписки электронное.

Субъекты декларирования могли предоставить объяснение, чтобы технические ошибки не учитывались как нарушение. Своим правом предоставить объяснения не воспользовались только 25 должностных лиц. Помощь оказали в том числе и министры, народные депутаты и судьи.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".