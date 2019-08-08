НАПК накопало недостоверностей в декларациях нардепов более чем на 200 млн грн

НАПК нашло недосторвиностей в декларациях трех нардепов более чем 202 млн грн.

Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало ТОП-10 нарушений в июле.

В рейтинг попал ряд действующих нардепов.

На первом месте - нардеп из группы "Відродження" Владимир Зубик. Агентство установило декларирования недостоверных сведений на 150,5 млн грн за 2017 год.

Второе место - Виктория Войцицкая. Установлено недостоверные сведения на 45,5 млн грн.

На третьем месте - Игорь Кононенко.

По результатам проверки декларации, поданной нардепом 2015 года, установлено недостоверные сведения на 7,6 млн грн.

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Кононенко является бизнес-партнером Петра Порошенко. Имеет 14,9% акций Международного инвестиционного банка, который контролирует бывший президент.