Напелась перед военными РФ – теперь в Украину: Лорак анонсировала тур

 
Ексклюзивы
1/5
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 450
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 837
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 9414
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 954
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3726
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1053
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4743
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2790
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 333
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 801
Фото
Все фото
3
5
18
7
8
Ющенко сменил имидж в новом году
Ющенко сменил имидж в новом году
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
&quot;Героям слава!&quot;: в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
&quot;С россиянами садиться выпивать – себя не уважать&quot; – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
Видео
Все видео
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
8 Просмотров: 1782
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3132
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1593
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1053
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1962
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1089
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
вторник, 04 января 2022 13:15

Напелась перед военными РФ – теперь в Украину: Лорак анонсировала тур

1 Комментировать
Напелась перед военными РФ – теперь в Украину: Лорак анонсировала тур
Концерты Лорак анонсируют на май. Фото: internet-bilet.ua

Певица Ани Лорак, выступающая во время российской агрессии в РФ, анонсирует тур в Украине.

О концертах в мае в Харькове, Запорожье и Херсоне она сообщила kp.ua.

Географию тура планируют расширить.

"Уже в этом году мы с моей командой порадуем поклонников серией концертов по Украине с программой The Best, на которых прозвучат хиты и новые песни. График формируется, но уже известны даты первых шоу: 20 мая – Харьков, 22 мая – Запорожье, 23 мая – Херсон", – сказала Лорак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ

Ани Лорак выступает в России, в частности в Москве.

В июле 2016 года Лорак выступала в Санкт-Петербурге на праздновании 320-летия военно-морского флота РФ. Также развлекала на концерте работников органов внутренних дел РФ.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Напелась перед военными РФ – теперь в Украину: Лорак анонсировала тур». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея

Марсоход застрял на планете на годы

Самое читаемое
Ющенко сменил имидж в новом году
Ющенко сменил имидж в новом году
3
 16 Просмотров: 23454
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
4
 Просмотров: 10215
&quot;У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки&quot; - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
55
 1 Просмотров: 9414
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
 Просмотров: 8082
&quot;Петя спит&quot;: Зеленский опубликовал фото из домашнего спортзала
"Петя спит": Зеленский опубликовал фото из домашнего спортзала 1 Просмотров: 5985
Политика
Рахманин о деле Порошенко: "Зеленский его до сих пор боится. Это комплексы"
Рахманин о деле Порошенко: "Зеленский его до сих пор боится. Это комплексы" Просмотров: 288
На матерившегося "слугу" Галушко направили протокол в суд
На матерившегося "слугу" Галушко направили протокол в суд Просмотров: 171
Скрыл иностранный паспорт - криминал: что будет предусматривать множественное гражданство
Скрыл иностранный паспорт - криминал: что будет предусматривать множественное гражданство Просмотров: 657
Три дня съемок, "Живчик" вместо шампанского: рассказали подробности новогоднего поздравления Зеленского
Три дня съемок, "Живчик" вместо шампанского: рассказали подробности новогоднего поздравления Зеленского 2 Просмотров: 1206
Украину и Грузию нужно принять в НАТО - бывший генсек
Украину и Грузию нужно принять в НАТО - бывший генсек Просмотров: 540
Больше всего комментируют
16
Ющенко сменил имидж в новом году
9
Зеленский назвал семь изменений в Украине и пригрозил олигархам
8
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
3
Умер 20-летний украинский военный, раненный вражеским снайпером
3
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Голосов: 1055
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть