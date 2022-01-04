Напелась перед военными РФ – теперь в Украину: Лорак анонсировала тур

Концерты Лорак анонсируют на май. Фото: internet-bilet.ua

Певица Ани Лорак, выступающая во время российской агрессии в РФ, анонсирует тур в Украине.

О концертах в мае в Харькове, Запорожье и Херсоне она сообщила kp.ua.

Географию тура планируют расширить.

"Уже в этом году мы с моей командой порадуем поклонников серией концертов по Украине с программой The Best, на которых прозвучат хиты и новые песни. График формируется, но уже известны даты первых шоу: 20 мая – Харьков, 22 мая – Запорожье, 23 мая – Херсон", – сказала Лорак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ

Ани Лорак выступает в России, в частности в Москве. В июле 2016 года Лорак выступала в Санкт-Петербурге на праздновании 320-летия военно-морского флота РФ. Также развлекала на концерте работников органов внутренних дел РФ. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.