Нападение на журналистов "Схем": вручили подозрение еще одному работнику Укрэксимбанка

Правоохранители сообщили о подозрении еще одному участнику нападения на съемочную группу журналистов "Схем" в Укрэксимбанке.

Четвертый подозреваемый – начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Мужчина получил подозрение в совершении двух уголовных правонарушений: препятствование журналистской деятельности и побои. Первое карается штрафом до 850 грн или арестом на срок до шести месяцев, второе - аналогичным штрафом или общественными работами на срок до 200 часов. или исправительными работами до одного года.

Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

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В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного.

В Укрэксимбанке 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.

В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.