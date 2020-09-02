Нападение на Стерненко: злоумышленника наказали

По поводу нападения ни сам Стерненко, ни его официальный представитель в полицию не обращались. Фото: УНИАН

Полиция составила административный протокол за хулиганство на жителя Черноморска, который облил активиста Сергея Стерненко жидкостью, похожей на мочу, возле Приморского райсуда в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Противоправные действия молодого парня заметили офицеры полиции, несшие службу по охране публичного порядка. Правоохранители оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 18-летний житель Черноморска", - говорится в сообщении.

На парня составили протокол за мелкое хулиганство. По поводу указанного инцидента ни сам Стерненко, ни его официальный представитель в полицию не обращались.

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31 августа на Стерненко напали под Приморским судом в Одессе. Двое парней пытались облить его неизвестным веществом из бутылки. Нападение совершили перед судебным заседанием, которое должно было начаться в 13:00. Общественному деятелю инкриминируют незаконное ношение холодного оружия и умышленное убийство. 24 мая 2018-го Сергей с девушкой возвращался домой. Недалеко от дома в Одессе на него напали 2 мужчин. Это было третье покушение за 4 месяца - били битой, стреляли, резали ножом. В схватке Стерненко смертельно ранил нападавшего.