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среда, 02 мая 2018 23:58

Нападение на Найема: обнародовано компроментирующее видео

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Нападение на Найема: обнародовано компроментирующее видео
Геращенко показал новое видео нападения на Мустафу Найема. Фото: Хвиля

Депутат Антон Геращенко обнародовал видеозапись того, как начинался конфликт на дороге в центре Киева, который закончился избиением народного депутата Мустафы Найема.

"Думаю, что это видео начала подготовки к нападению на Мустафу Найема поможет следствию установить истину", - прокомментировал он в Facebook.

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Видео длится более 10 минут. Ранее публиковали видео инцидента продолжительностью не более одной минуты.

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Конфликт произошел 30 апреля у Бессарабского рынка в центре Киева. Найем двигался личным автомобилем в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в челюсть. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

У Найема диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. Его прооперировали.

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