Нападение на Найема: обнародовано компроментирующее видео

Геращенко показал новое видео нападения на Мустафу Найема. Фото: Хвиля

Депутат Антон Геращенко обнародовал видеозапись того, как начинался конфликт на дороге в центре Киева, который закончился избиением народного депутата Мустафы Найема.

"Думаю, что это видео начала подготовки к нападению на Мустафу Найема поможет следствию установить истину", - прокомментировал он в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд избрал меру пресечения для обидчика нардепа Найема

Видео длится более 10 минут. Ранее публиковали видео инцидента продолжительностью не более одной минуты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Состояние Найема ухудшилось

Конфликт произошел 30 апреля у Бессарабского рынка в центре Киева. Найем двигался личным автомобилем в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в челюсть. Злоумышленники с места происшествия скрылись. У Найема диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. Его прооперировали.