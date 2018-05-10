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четверг, 10 мая 2018 19:48

Нападавший на Найема требует снять арест с автомобиля

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Нападавший на Найема требует снять арест с автомобиля
Завтра Апелляционный суд рассмотрит апелляцию нападавшего на Найема. Фото: Новое время

11 мая Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию на арест автомобиля Mercedes, принадлежащий нападающему на народного депутата Мустафу Найема. Об этом в Facebook сообщил брат нардепа Маси Найем.

"Завтра Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляции по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей гражданину Украины Саитова Ахмед-Абубакаровичу. Он управлял автомобилем mercedes АА 0095 ТТ и вызвал по телефону, вероятно, брата по имени Мага, который нанес тяжелые телесные повреждения моему брату. Именно его действия спровоцировали всю ситуацию, которая произошла 30 апреля".

Рассмотрение дела назначено на 9:25 утра. Апелляционный суд также должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения Саитова Ахмед-Абубакаровичу.

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Сам нардеп говорит, что прокурор по этому делу Дмитрий Байчас имеет конфликт интересов, поскольку имеет дружеские отношения с подозреваемым Саитова Магомедом-Амином.

30 апреля возле Бессарабской площади в центре Киева группа мужчин напала на нардепа Мустафа Найем. Политику сломали челюсть, произошло сотрясение мозга. Трех задержанных подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц, четвертого - бежавший в Баку - еще и в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

По оценкам Генпрокуратуры, процедура экстрадиции Саитова с Азейрбайджана может занять несколько месяцев. Беглец - один из основателей промоутерской компании Бумбокс Промоушенс, зарегистрированной в Киеве на улице Дегтяревская, 27. В этом же здании располагается общественная организация Диаспора чеченского народа.

5 мая Саитова задержали в Баку, ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Адвокат пояснила, что украинская сторона готовит материалы для экстрадиции в Украину подозреваемого в избиении нардепа. На вопрос, как долго будут готовиться соответствующие документы и когда их должны прислать в Баку, пресс-секретарь ответила: "Сегодня-завтра, возможно их подготовили и направили еще вчера".

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что по Магомеда-Амина Саитова начали экстрадиционные процедуры. Заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что запрос о задержании и аресте Саитова было направлено в Азербайджан 2 мая, а запрос на его выдачу будет направлен "в ближайшее время".

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