"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука

Ведущие с печальными выражениями лица слушали плач о прокремлевских каналах

На телеканале бывшего "регионала" Евгения Мураева "Наш" разыгрывают новый истерический жанр. Об этом рассказала автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко в Facebook.

В одном из утренних эфиров телеканала включили жалостный голос женщины, которая плакалась на закрытие прокремлевских телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik:

"Почему эти каналы отключили? Нам, пенсионерам, вечером вообще смотреть нечего. Помогите. Будет 2-й Майдан, как это можно ни с того ни с сего закрыть каналы".

"Бабка смотрела только медведчуцкие каналы. Она не в курсе, что у нас Майданов было как минимум не 1 и даже не 2. Зацените лицо ведущей", - прокомментировала видео Татьяна Мыкытенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Треш "112", ZIK и NewsOne показали в одном видео

2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Также на 5 лет введены санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретар СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.