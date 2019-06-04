Наказание за незаконное обогащение: у Зеленского расписали нововведения

В тюрьму будут сажать чиновников, которые скрыли более 11,5 млн грн. Фото: УНИАН

Команда президента Владимира Зеленского во время наработки законопроекта о наказании за незаконное обогащение обращалась за советом к американским прокурорам, Международному валютному фонду, Всемирному банку.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Он отметил, что этот документ "принципиально отличается от всех законопроектов, которые есть в парламенте".

"Он предусматривает совсем другой подход - не только уголовную ответственность, но и возможность взыскания в доход государства необоснованных активов... Кроме того, гражданская процедура значительно быстрее и эффективнее... Дает возможность применять эти нормы в прошлом. Теперь дела, которые [ранее] были открыты НАБУ и САП, могут быть использованы снова. В порядке гражданской процедуры НАБУ и САП могут обратиться в суд, чтобы взыскать эти необоснованные доходы в доход государства", - пояснил Рябошапка.

В законопроекте предлагается увеличить размер необоснованных активов, подпадающих под наказание, до 12 тыс. необлагаемых минимумов - это около 11,5 млн грн. По убеждению авторов законопроекта, это позволит антикоррупционным органам заниматься только топ-коррупционерами. Наказание планируют установить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если сумма до 11,5 млн грн, то нарушитель должен будет уплатить штраф.

Законопроектом предлагают обнародовать декларации руководителей спецорганов и Администрации президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 65 дел против коррупции, которые закрыли, невозможно будет реанимировать

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. По его мнению, это не согласуется с принципами верховенства права и презумпции невиновности. В суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Как результат, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла 65 уголовных производств, открытых по статье о незаконном обогащении. В сумме речь идет о 1,3 млрд грн, $1,1 млн, и 500 тыс. евро. Среди фигурантов дел - мэр Одессы Геннадий Труханов, экс-председатель Государственной фискальной службы Мирослав Продан, экс-министр финансов Александр Данилюк, народные депутаты Игорь Мосийчук и Владимир Новинский, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко и другие.