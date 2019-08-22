Накануне саммита G7 Зеленский и Туск проведут переговоры

Зеленский и Туск проведут переговоры. Фото: https://day.kyiv.ua

В четверг, 22 августа президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский намерены провести телефонные переговоры.

Политики пообщаются накануне саммита G7, который пройдет в выходные во французском городе Биарриц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на дипломатический источник.

Договоренность о телефонном разговоре Зеленского и Туска связана с тем, что во время саммита обсудят ситуацию в Украине.

"Разговор планируется, должен состояться сегодня (в четверг)", - заверил собеседник издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали кандидатуры на ключевые должности в Евросоюзе: что они будут означать для Украины

Ранее стало известно, что на саммите в Биаррице обсудят отношения с Россией и ситуацию в Украине. Во вторник президент США Дональд Трамп поддержал идею возвращения России к формату G8. В то же время, Макрон во время встречи с Путиным заверил, что процесс "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".