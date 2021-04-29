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четверг, 29 апреля 2021 14:13

Найема выгнали из Укроборонпрома

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Найема выгнали из Укроборонпрома
Мустафа Найем работал в Укроборонпроме с ноября. Фото: Facebook.com/Mustafanayyem

Бывшего народного депутата Мустафу Найема сократили с должности заместителя генерального директора государственного концерна Укроборонпром.

"С целью оптимизации организационной структуры концерна должность заместителя генерального директора по активам будет ликвидирована.

В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10 процентов", - сообщил ГК.

В то же время Найем заявил, что его в должности сократили, не объяснив причины.

"Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", - написал он в Facebook

"Мне и нашей команде удалось вытащить концерн из многолетней репутационной ямы, разблокировать часть мертвых контрактов и развернуть большую реформу по всем фронтам.

У нас часто принято уходить с камнем за пазухой. Это не тот случай. Я и дальше буду болеть за реформу концерна", - отметил Найем.

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В этом году Укроборонпром прекратит существование. Вместо концерна создадут холдинг "Оборонительные системы Украины". В него войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами, заявлял гендиректор концерна Юрий Гусев.

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