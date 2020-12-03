Укрборонпром закроют - новый гендиректор

Укроборонпром создали в 2010 году, при режиме Януковича. Фото: @ukroboronprom

В следующем году государственный концерн Укроборонпром прекратит свое существование. Об этом заявил новоназначенный генеральный директор концерна Юрий Гусев в четверг.

"Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", - цитирует чиновника "Українська правда"

Вместо концерна создадут холдинг "Оборонительные системы Украины". В него войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами.

Также планируется создать аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами, космическими системами.

Образование нового холдинга предусматривает наблюдательный совет.

Гусев заявил, что это лишь предварительная концепция, которая требует обсуждения, рассмотрения и утверждения.

Президент Владимир Зеленский дал ему поручение, чтобы Укроборонпром в том виде, который создавался еще Саламатиным (бывший министр обороны при режиме Януковича, подозревается в государственной измене. - Gazeta.ua), прекратил свое существование и была введена корпоративная культура управления.

Первые решения по реформе концерна ожидаются в следующие 6 месяцев.

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева гендиректором Укроборонпрома 3 декабря.