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вторник, 03 сентября 2019 14:19

Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"

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Найема пригласили на должность в &quot;Укроборонпроме&quot;
Найема пригласила на должность в "Укроборонпроме". Фото: InfoResist

Заместителем директора "Укроборонпрома" может стать бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем.

"За Петра Алексеевича "Укроборонпром" был одним из важнейших коррупционных питомников. Вместо того, чтобы напрочь его ликвидировать, в Зекоманді решили "Укроборонпром" "вычистить", реформировать и оптимизировать. Для чего гендиректором был назначен Айварас Абромавичус. Вскоре по его инициативе был создан номинационный комитет и привлеченные иностранные консультанты по подбору топ-менеджеров. Задача была найти команду для ключевых направлений: финансы, закупки, управление активами. Также на ряд новых функций, которые необходимы для быстрого запуска процессов трансформации внутри УОП", - сообщает шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в телеграмм-канале.

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В ходе предварительного отбора на должности заместителей сейчас рассматриваются:

Мустафа Найем (экс-депутат Рады, бывший журналист).

Михаил Морозов (имеет многолетний опыт работы в сфере ВПК, в том числе в структурах "Укроборонпрома").

Сергей Иванюта (работал в "Укргаздобыче").

Роман Бондарь (партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson)

Надежда Бегун (работала в "Прозорро " и"Укрпочте").

Перед назначением кандидаты должны будут пройти спецпроверку и полиграф.

29 августа Верховная Рада девятого созыва утвердила состав нового кабинета министров. Перед этим отдельно голосовали за министров обороны и иностранных дел — их выбрали по президентской квоте.
В новом правительстве будут работать премьер-министр, два вицепремьера и 16 министров. Шесть женщин и 12 мужчин. Возраст чиновников — от 28 до 55 лет, средний — 39. Руководить ими самый молодой в истории Украины премьер — 35-летний Алексей Гончарук. Предыдущий рекорд принадлежал Владимиру Гройсману, пришел на должность в 38.

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