Найем рассказал о своих планах на будущее

Мустафа Найем не будет баллотироваться в Раду. Фото: УНИАН

Народный депутат Мустафа Найем хочет работать в исполнительной власти.

"Я хочу работать в исполнительной власти, где у тебя есть очень четкая зона ответственности, очень четкая зона полномочий и ты можешь их реализовать", — сказал Найем в эфире программы "Прямо сейчас" на Громадськом.

Первая сфера, в которой он готов работать, касается Национальной полиции и продолжения ее реформирования.

"Понятно, что это Министерство внутренних дел, это ответственность этого органа. Это может быть разный уровень — политический или исполнительный", — сказал Найем.

Вторая сфера касается востока Украины.

"Меня беспокоит судьба людей, которые там проживают, и судьба переселенцев, и людей на прифронтовой зоне. И главное — что будет после деоккупации?", — отметил депутат.

Он считает, что за 5 лет государство не сформулировало, что является победой в вопросе войны на востоке.

"Выгнать россиян? Можем ли мы 3 миллиона человек или 2,5 внести в наше политическое поле? Представьте, что на выборах голосовали бы 2 миллиона человек, которые были 5 лет под российской пропагандой. В какую бы мы сторону вернули? Что с этими людьми делать? Кто с ними говорит? Кто доносит мнение, что после деоккупации там не будет чистки с одной стороны, а с другой — не будет полной амнистии", — подчеркнул Найем.

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Он добавил, что не знает, как будет работать в будущем — или помогать какому-то органу, или "возьмет на себя ответственность за конкретную работу".

Найем объявил, что не будет баллотироваться в Раду на досрочных парламентских выборах.