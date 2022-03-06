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воскресенье, 06 марта 2022 22:57

Найдем каждую сволочь. Вам не будет тихого места на этой земле, кроме могилы - Зеленский

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Найдем каждую сволочь. Вам не будет тихого места на этой земле, кроме могилы - Зеленский
Фото: Офис президента

Украина не простит Россию обстрелянные украинские города и смерти своих граждан. Каждого причастного к зверствам против украинского народа ждет трибунал.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам, передает Gazeta.ua.

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"Мы не простим расстрелы безоружных людей, разрушение нашей инфраструктуры. Мы не простим сотни жертв, тысячи страданий. И Бог не простит ни сегодня, ни завтра, никогда. И вместо прощенного будет судный день.

Мы не простим. Мы не забудем. Мы накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне, на нашей земле. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим людям, которая бомбила нашу землю, запускала ракеты, которая давала приказ и нажимала на "пуск". Вам не будет тихого места на этой земле, кроме могилы", - пообещал Зеленский.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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