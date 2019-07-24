Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук

21 июля на внеочередных выборах украинцы выбирали Верховную Раду.

Каким будет новый парламент, о вызовах и возможностях Gazeta.ua говорит с политическим обозревателем Леонидом Швецом.

Автор: ofr.fm У Владимира Зеленского почти все в руках, чтобы изменить страну, говорит Леонид Швец.

С кем будет формировать коалицию "Слуга народу" и будут ли вообще это делать?

Они сами не ожидали, что возьмут абсолютное большинство. Поэтому немного "чешут репу", не понимая что с этим делать. Предыдущие планы - идти на коалицию, были. Не секрет, что их интересовал "Голос". Никто не исключал, что будет коалиция с Юлей, но без ее премьерства. Сейчас, когда "Слуга народу" будто бы никто не нужен, есть соблазн быть самим. С другой стороны, конституционное большинство тоже никому не помешает. Поэтому все же будут пытаться создать суперкоалицию, привлекать одномандатников.

Монобольшинство - явление новое. О чем свидетельствует такой выбор украинцев?

Послали предыдущий политический класс.

Что это означает для страны?

Риски, вызовы и возможности. А в какой пропорции, это уже, к сожалению, как получится. Риски - высокие, возможности - шикарные.

Как это меняет отношения в середине власти?

Пока есть одна точка, которая олицетворяет новую власть. Это Зеленский. Понимаем, что нет никакой партии "Слуга народу". Даже руководитель Офиса президента Богдан, это человек при Зеленском. Нет пока другой власти, чем власть Зеленского лично. Которую он передал, доверил другим людям, часть из которых сами еще вчера не знали, что они попадут во власть. Что из этого выйдет пока не знает и сам президент. Сейчас на него очень большое историческое давление. Такого никогда не было. У человека почти все в руках чтобы изменить страну. Знает ли он, как это сделать? Какая идеальная страна Зеленского? Я не знаю. И он, думаю, не знает. Украинцы послали предыдущий политический класс

Старая гвардия - Кононенко, Пашинский, Грановский, Кивалов - не прошли в округах? Проиграли округа и такие, как Дубневич, Шевченко. Почему?

Более того, проекты Ахметова пролетели, даже Колесников. Проиграли, потому что олицетворяли прошлое. Они имели деньги, какое-то административное влияние, даже узнаваемость. Но это все сработало против них. Большинству украинцев это надоело. Политический класс оказался импотентным в ситуации очень серьезного исторического вызова, который предстал перед Украиной в 2014 году.

Кто может стать премьер-министром?

Не совсем понятно. Данилюк уже сказал, что не хочет. Собирается справиться с СНБО. Звучит Рашкован (заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде. - Gazeta.ua). Но, простите, кто его знает за пределами экспертного круга? Абромавичус - тоже не экономический гуру. Трудно сказать, кого именно имел в виду Зеленский.

Какой логикой вероятно будет руководствоваться Зеленский и его партия?

Подбор кадров будет такой, чтобы пришли люди, которые хотят, видят изменения. А кто эти люди, где их брать? Это проблема.

Каким должен быть премьер, исходя из интересов страны?

Технократ, которому было бы очень интересно сделать вещи, после которых нельзя было повернуть назад. Шаги, которые действительно меняли страну. Чтобы не обслуживались несколько групп, а создались условия для среднего класса. Который и должен быть хребтом страны. Потому что пока есть очень богатые люди, которые богатеют на коррупционных связях с властью. И есть большая прослойка бюджетозависемых людей. А позвоночника между ними нет. Его надо создавать. Шаги должны быть решительные, постоянные и системные. Чтобы не было так, как от концерта к концерту - пиар. Должно быть постоянное, непрерывное движение - каток. Тогда изменения могут произойти.

Вероятной кандидатурой на должность генпрокурора в Офисе президента назвали Руслана Рябошапку. Насколько это сейчас важное назначения?

Важное. Запрос на справедливость никуда не делся. За эти 5 лет он усилился и вообще не был утолен. Президенту нужен человек, которому бы он доверял. Рябошапка таковым является.

Каким будет качество нового парламента?

Не разделяю этого "горя", "все пропало". Мол, они все пришли, фотограф, тамада, и никто ничего не умеет. В каждом последующем украинском парламенте всегда были люди без образования о деятельности государства. К тому же в Верховной Раде есть большой аппарат, он никуда не ушел. Они знают законодательство, могут научить, подсказать, подправить. Во-вторых есть возможность нанимать помощников-консультантов. Законодательной работе можно научиться. Это не сложные космические технологии. Депутатами не рождаются. Ничего, и эти научатся. Перезагрузка власти уже происходит. Идут совершенно новые люди, с новой стилистикой. Наибольший вызов для власти Зеленского - люди Кремля, которые будут сидеть в законодательном органе. У них будут ходить большие деньги и соблазны. Не Порошенко и Тимошенко будут главной проблемой для президента и его людей. А Медведчук, Бойко и остальная шобла, которая мотается в Москву. Они будут соблазнять. И это очень серьезный вызов. Зеленский должен помнить, что Медведчук - это угроза национальной безопасности.

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Центральная избирательная комиссия обработала 99,6% протоколов по выборам народных депутатов. В Верховную Раду проходят пять партий. "Слуга народу" получает 43,17%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,01%, ВО "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,11% , "Голос" – 5,83%.