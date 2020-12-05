Находится под психологическим давлением - в ОП про странное заявление Татарова

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1674
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1125
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1251
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1575
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 252
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 828
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5229
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
5
5
8
5
6
Ломали технику и мебель под &quot;холодным душем&quot;: показали фото и видео ночной драки в Одесском облсовете
Ломали технику и мебель под "холодным душем": показали фото и видео ночной драки в Одесском облсовете
&quot;Львовщина показала пример объединения&quot;: 5 партий подписали меморандум
"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
&quot;За пять лет Львовщину не узнаете!&quot;: председателя облсовета выбрали со скандалом
"За пять лет Львовщину не узнаете!": председателя облсовета выбрали со скандалом
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
Кличко принял присягу мэра Киева
Кличко принял присягу мэра Киева
Видео
Все видео
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Кравчук назвал Лукашенко злом
Кравчук назвал Лукашенко злом
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1674
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
1 Просмотров: 1008
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 828
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 306
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 288
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
суббота, 05 декабря 2020 12:10

Находится под психологическим давлением - в ОП про странное заявление Татарова

  Комментировать
Находится под психологическим давлением - в ОП про странное заявление Татарова
Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, что означали слова Олега Татарова. Фото: facebook.com

Для Украины стратегические отношения с западными партнерами крайне важны, а некоторые заявления заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова вызваны давлением на него в последнее время.

Так считает советник главы ОП Михаил Подоляк. Дал комментарий "Укринформу" по поводу вчерашнего заявления Татарова о намерении "продвигать политику уменьшения влияния внешнего управления в Украине".

"У нас отличные стратегические отношения с нашими западными партнерами, которые позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире. Для нас эти отношения крайне важны, что неоднократно публично подчеркивал Президент Владимир Зеленский", - говорит Подоляк.

Отметил, что в последние дни заместитель председателя Офиса Президента Олег Татаров находится под серьезным и системным психологическим давлением.

"Причины этого понятны. Подобное давление, в том числе и прямые агрессивные пикеты и митинги под стенами ОП, спровоцировали несколько запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича. Поэтому официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином "внешние указания" имел в виду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирный банк, а только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", которые и оплачивают подобные компроматные кампании, часто пользуясь собственной монополией на СМИ и оставаясь в тени", - добавил Михаил Подоляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Генпрокуратуре заявили о давлении на Венедиктову из-за "дела Татарова"

4 декабря Олег Татаров, комментируя пикет возле Офиса Президента с требованием его отставки, сказал, что его организовали представители антиукраинских сил. Заявил, что будет продолжать "на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление".

Ранее Татаров также высказывал мнение, что директор НАБУ Артем Сытник должен быть уволен, поскольку "не имеет ни морального права, ни юридических оснований занимать эту должность". В Офисе Президента подчеркнули, что это высказывание - личное мнение Татарова и не отражает позицию Президента Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Находится под психологическим давлением - в ОП про странное заявление Татарова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Владимир Кличко впервые проиграл в Киеве

Эскадра самолетов ВМС США исчезла над Бермудским треугольником

Украина выбрала первого президента

Спасают армию и неизлечимо больных - отмечают День волонтера

Запретили отапливать дома углем

"Сухой закон" продержался 13 лет

В пожаре в театре сгорели около 300 человек

Раньше любили, а теперь судятся - Украина празднует День волонтера

Самое читаемое
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 9846
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 8370
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева 1 Просмотров: 5886
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
4
 Просмотров: 4563
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату Просмотров: 3951
Политика
Ломали технику и мебель под "холодным душем": показали фото и видео ночной драки в Одесском облсовете
Ломали технику и мебель под "холодным душем": показали фото и видео ночной драки в Одесском облсовете
5
 Просмотров: 369
Венедиктова рассказала о влиянии Зеленского на прокуратуру
Венедиктова рассказала о влиянии Зеленского на прокуратуру Просмотров: 225
Тайно и ночью. Избрали председателя Одесского областного совета
Тайно и ночью. Избрали председателя Одесского областного совета Просмотров: 1188
Зеленский раскритиковал украинские СМИ
Зеленский раскритиковал украинские СМИ 1 Просмотров: 621
ЕСПЧ подтвердил объединения трех дел против РФ
ЕСПЧ подтвердил объединения трех дел против РФ Просмотров: 216
Больше всего комментируют
4
Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
3
"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь
2
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2
В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят
Голосов: 18488
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть