Находится под психологическим давлением - в ОП про странное заявление Татарова

Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, что означали слова Олега Татарова. Фото: facebook.com

Для Украины стратегические отношения с западными партнерами крайне важны, а некоторые заявления заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова вызваны давлением на него в последнее время.

Так считает советник главы ОП Михаил Подоляк. Дал комментарий "Укринформу" по поводу вчерашнего заявления Татарова о намерении "продвигать политику уменьшения влияния внешнего управления в Украине".

"У нас отличные стратегические отношения с нашими западными партнерами, которые позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире. Для нас эти отношения крайне важны, что неоднократно публично подчеркивал Президент Владимир Зеленский", - говорит Подоляк.

Отметил, что в последние дни заместитель председателя Офиса Президента Олег Татаров находится под серьезным и системным психологическим давлением.

"Причины этого понятны. Подобное давление, в том числе и прямые агрессивные пикеты и митинги под стенами ОП, спровоцировали несколько запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича. Поэтому официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином "внешние указания" имел в виду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирный банк, а только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", которые и оплачивают подобные компроматные кампании, часто пользуясь собственной монополией на СМИ и оставаясь в тени", - добавил Михаил Подоляк.

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4 декабря Олег Татаров, комментируя пикет возле Офиса Президента с требованием его отставки, сказал, что его организовали представители антиукраинских сил. Заявил, что будет продолжать "на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление". Ранее Татаров также высказывал мнение, что директор НАБУ Артем Сытник должен быть уволен, поскольку "не имеет ни морального права, ни юридических оснований занимать эту должность". В Офисе Президента подчеркнули, что это высказывание - личное мнение Татарова и не отражает позицию Президента Украины.