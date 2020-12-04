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В Генпрокуратуре заявили о давлении на Венедиктову из-за "дела Татарова"

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В Генпрокуратуре заявили о давлении на Венедиктову из-за &quot;дела Татарова&quot;
Венедиктова рассказала о деле Татарова. Фото: Украинская правда

Офис генпрокурора заявил, что действует "исключительно в рамках и определенных полномочий", в частности по делу "Укрбуда" и квартир для Нацгвардии, где фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Венедиктова 1 декабря сменила группу прокуроров по делу о фальсификации и добавила к группе себя, потому что "дело приобрело резонансный статус" и надо обеспечить "быстрое, полное, объективное, всестороннее и эффективное исследование всех обстоятельств уголовного производства". Там отметили, что она не должна ни с кем согласовывать такие свои действия, сообщает пресс-служба

В Офисе уточнили, что "с целью достижения эффективного досудебного расследования и изучения обстоятельств дела по существу" в состав группы прокуроров были включены и.о. руководителя САП Максима Грищука, а старшим группы определены начальника управления САП Андрея Довганя.

Там обратили внимание общественности и НАБУ, что "изменение группы прокуроров в уголовном производстве не влияет на проведение следственных розыскных действий в рамках досудебного расследования уголовного производства правоохранительным органом".

В ОГП выдвинули антикоррупционном бюро контробвинения. Упрекнули, что оно предало огласке видео негласных следственных действий "с целью попытки оказания давления на генерального прокурора с помощью медиа-сообщества и общественных активистов". По мнению Офиса, это является нарушением гарантии независимости прокурора в принятых им решениях, а оценка обоснованности подозрения любому человеку на основании нескольких видеоматериалов "была бы грубым нарушением основных конституционных принципов".

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Напомним, 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Офис генерального прокурора сознательно срывает дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.

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