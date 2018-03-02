Нафтогазу надо было думать, с кем имеет дело - премьер

Владимир Гройсман заверил, что 6 марта газовая ситуация стабилизируется. Фото: telegraf.com.ua

Руководство Нафтогаза должно было просчитать варианты, в которых Россия не выполняет своих обязательств по контрактам. В частности, сделать запас газа на 12-14 дней от западных партнеров.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "112 Украина".

"Ситуация контролируемая. Некоторые проблемы мы получили, но внедрили план, который был подготовлен на случай таких ситуаций. Мы не покупаем сжиженный российский газ уже более двух лет. Но за решением Стокгольмского суда, это было обязательство России...

Надо было Нафтогазу подумать и о другом варианте и вспомнить, с кем имеет дело - с агрессором, который в 2014 году совершил не только военную агрессию, но и энергетическую. Этого сделано не было, поэтому имеем такие последствия. Сейчас все службы в рамках этого плана работают", - сказал Гройсман.

По его словам, 6 марта ситуацию стабилизируют.

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Российский Газпром после поражения в Стокгольмском арбитраже объявил о начале процедуры расторжения контрактов с Нафтогазом. В связи с этим в садах, школах и вузах до 6 марта приостановили обучение.