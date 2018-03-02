Нафтогазу надо было думать, с кем имеет дело - премьер

 
Ексклюзивы
1/5
"Война еще больше разделила нас на" наших "и" ненаших "- Фоззи
"Война еще больше разделила нас на" наших "и" ненаших "- Фоззи
Просмотров: 513
"Зарплата от 50 тысяч. Но люди не верят, что это по-настоящему" - замминистра
"Зарплата от 50 тысяч. Но люди не верят, что это по-настоящему" - замминистра
Просмотров: 3195
Замминистра рассказал, как депутатов убеждали поддержать медреформу
Замминистра рассказал, как депутатов убеждали поддержать медреформу
1 Просмотров: 1125
Гостиный двор вернули государству
Гостиный двор вернули государству
Просмотров: 675
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры
3 Просмотров: 936
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
1 Просмотров: 2601
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 4338
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 594
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 3051
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 11475
Фото
Все фото
4
38
25
3
11
В стиле кремлевской пропаганды: Янукович в Москве упомянул о &quot;кровавых&quot; Кличко и Тягнибоке
В стиле кремлевской пропаганды: Янукович в Москве упомянул о "кровавых" Кличко и Тягнибоке
СНБО не смог ввести военное положение в стране
СНБО не смог ввести военное положение в стране
Полякова, Monatik, Козловский - экс-&quot;регионал&quot; отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
Полякова, Monatik, Козловский - экс-"регионал" отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
Собаки и нацгвардийци с шлемами - суд для допроса президента усилили охраной
Собаки и нацгвардийци с шлемами - суд для допроса президента усилили охраной
Что делать с Укроборонпромом?
Что делать с Укроборонпромом?
Видео
Все видео
Янукович заявил, что Манафорт работал с Левочкиным
Янукович заявил, что Манафорт работал с Левочкиным
Устранение последствий от действий нынешней власти может растянуться на годы - Рабинович
Устранение последствий от действий нынешней власти может растянуться на годы - Рабинович
У Порошенко объяснили разницу между его пресс-конференцией и Путина
У Порошенко объяснили разницу между его пресс-конференцией и Путина
"До ср*ки" - Москаль продолжает бросаться кривыми словами в сторону Супрун
"До ср*ки" - Москаль продолжает бросаться кривыми словами в сторону Супрун
Порошенко обвинили в сексизме
Порошенко обвинили в сексизме
Интервью
1/5
"Война еще больше разделила нас на" наших "и" ненаших "- Фоззи
"Война еще больше разделила нас на" наших "и" ненаших "- Фоззи
Просмотров: 513
Реформа медицины не будет быстрой. Или изменится вся страна, или никто
Реформа медицины не будет быстрой. Или изменится вся страна, или никто
Просмотров: 495
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1836
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5373
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
02 марта 2018
1 Просмотров: 234
Привид опери
У нас то ще не дуже, бо ми бідні. А деінде в світі сильно ширяться аристократичні звичаї. Вже й газети про це пишуть. Нечуваними, пишуть, темпами ...
пятница, 02 марта 2018 19:32

Нафтогазу надо было думать, с кем имеет дело - премьер

  Комментировать
Нафтогазу надо было думать, с кем имеет дело - премьер
Владимир Гройсман заверил, что 6 марта газовая ситуация стабилизируется. Фото: telegraf.com.ua

Руководство Нафтогаза должно было просчитать варианты, в которых Россия не выполняет своих обязательств по контрактам. В частности, сделать запас газа на 12-14 дней от западных партнеров.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "112 Украина".

"Ситуация контролируемая. Некоторые проблемы мы получили, но внедрили план, который был подготовлен на случай таких ситуаций. Мы не покупаем сжиженный российский газ уже более двух лет. Но за решением Стокгольмского суда, это было обязательство России...

Надо было Нафтогазу подумать и о другом варианте и вспомнить, с кем имеет дело - с агрессором, который в 2014 году совершил не только военную агрессию, но и энергетическую. Этого сделано не было, поэтому имеем такие последствия. Сейчас все службы в рамках этого плана работают", - сказал Гройсман.

По его словам, 6 марта ситуацию стабилизируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша начала экстренные поставки газа в Украину

Российский Газпром после поражения в Стокгольмском арбитраже объявил о начале процедуры расторжения контрактов с Нафтогазом.

В связи с этим в садах, школах и вузах до 6 марта приостановили обучение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нафтогазу надо было думать, с кем имеет дело - премьер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Шолом-Алейхем женился на своей ученице

Сергей Скадовский построил город за собственные средства

"Динамо" впервые проиграло "Баварии"

За девять дней в Корюковке немцы убили и сожгли 6700 человек

"Без родителей осталось 10 детей" - на шахте "Степная" произошел взрыв и обвал

Самое читаемое
Модель Playboy без белья позировала папарацци посреди улицы
Модель Playboy без белья позировала папарацци посреди улицы
20
 Просмотров: 83249
Модель plus-size Эшли Грэм потрясла голыми ягодицами во время откровенной фотосессии
Модель plus-size Эшли Грэм потрясла голыми ягодицами во время откровенной фотосессии
18
 Просмотров: 66646
Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа
Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа
20
 Просмотров: 62702
Беременная Кейт Миддлтон в легком платье и на каблуках отправилась на сильный мороз
Беременная Кейт Миддлтон в легком платье и на каблуках отправилась на сильный мороз
20
 Просмотров: 26232
Террористы убили мать изнасилованной девушки из Енакиево - подруга
Террористы убили мать изнасилованной девушки из Енакиево - подруга
4
 1 Просмотров: 23193
Больше всего комментируют
37
Боевики изнасиловали и убили 14-летнюю девочку
28
Путин продемонстрировал испытания ракеты, которые закончились неудачей
21
Газовый шантаж России: украинцев призывают испортить "праздник" Путину
10
Из-за России в Украине закрыли все учебные заведения
7
Газпром уже заявляет о разрыве всех соглашений с Украиной
Голосов: 32795
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть